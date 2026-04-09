Лишь 28% мужчин готовы на отношения с партнершей с детьми. Среди женщин таких 70%

Twinby опросил 4800 человек и выяснил, что 70% женщин готовы к отношениям с партнером, у которого есть ребенок. Среди мужчин такой вариант рассматривают только 28% опрошенных. Результатами опроса сервис знакомств поделился с «Афишей Daily».
Самой открытой к таким отношениям группой оказались матери: 81% женщин с детьми заявили, что в той или иной степени готовы строить отношения с партнером-родителем. Категорически против этого формата высказались лишь 0,6% матерей.
Среди мужчин же 72% настроены отрицательно. 41% выбрали жесткое «нет» ― это в четыре раза больше, чем среди всех женщин (11%).
Главный психолог Twinby Лариса Каравайцева объяснила такой разрыв разной логикой восприятия отношений. «Женщины чаще воспринимают партнерство как систему, которую можно выстроить и адаптировать под реальные условия. Наличие ребенка не становится стоп-фактором», — отметила она.
Мужчины, по словам специалистки, чаще исходят из сценария «отношения с чистого листа», где важна ясность ролей и отсутствие внешних обязательств. «Ребенок воспринимается как усложнение структуры еще до начала. Психика выбирает сразу отсечь — как способ сохранить ясность и избежать потенциально сложной, плохо прогнозируемой динамики», — пояснила Каравайцева.
Как отметили в Twinby, все это создает дисбаланс: спрос на мужчин, готовых к партнершам с детьми, превышает предложение.
