Союзмультфильм полностью перейдет на гибрид ИИ и классической анимации

Фото: киностудия «Союзмультфильм»

Киностудия «Союзмультфильм» в ближайший год полностью перейдет на гибридную модель производства, сочетающую традиционную анимацию и технологии искусственного интеллекта. Об этом председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала ТАСС.

Глава киностудии отметила, что индустрии столкнулась с необходимостью пересмотреть подходы к созданию контента. «Не все участники рынка смогут адаптироваться к этим изменениям. Чтобы сохранить позиции, студиям необходимо активно внедрять технологии и пересматривать производственные процессы», — сказала она.

Кроме того, председатель сообщила, что студия разрабатывает цифровую платформу для пользовательского контента. «Если мы не возглавим этот тренд сейчас, то можем потерять аудиторию нового поколения», — сказала Слащева. Запуск сервиса ожидается уже в этом году. 

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» и тюменская компания «Хроники» разрабатывают полнометражный анимационный фильм «Роби», посвященный развитию технологий и роли искусственного интеллекта в жизни человека. По словам авторов, история вдохновлена книгами «Хроники разбитого мира» Евгения Борисова и поднимает актуальные вопросы взаимодействия человека и технологий.

