Роспотребнадзор примет меры из‑за проявления на маркетплейсах крема La Roche-Posay с бензолом

Ведомство направило письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли с требованием сообщить участникам рынка о недопустимости продажи продукции, потенциально опасной для здоровья.



В марте 2025 года компания L'Oreal отозвала все партии своего средства от акне La Roche-Posay Effaclar Duo в США. Это сделали после обнаружения в одной из них следов канцерогена бензола, который может вызвать лейкемию. Роспотребнадзор затем обнаружил ядовитый бензол в кремах компании, купленных на Wildberries.



Недавно стало известно, что Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды. В 19 образцах обнаружили патогенную микрофлору. Ведомство разработало методические рекомендации по доставке и продаже такой продукции.