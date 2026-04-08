У «VK Видео» появилась премиум-подписка для просмотра роликов без рекламы

В «VK Видео» появилась премиум-подписка, которая позволяет смотреть ролики без рекламы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.



Она будет работать в веб-версии, мобильном приложении и на Smart TV. Стоимость подписки — 299 рублей в месяц.



Пользователи могут дополнительно подключить опцию с подпиской на VK Музыку за 100 рублей. За 399 рублей в месяц откроется доступ к контенту без рекламы сразу в двух сервисах.



«Это важный шаг к тому, чтобы каждый зритель мог сам выбирать, как комфортнее смотреть контент», — отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.В дальнейшем планируют добавить дополнительные сервисы и опции для премиум-пользователей.