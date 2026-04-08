Фонд «Жизнь как чудо» проведет благотворительную распродажу в поддержку детей с заболеваниями печени

Фото: пресс-материалы

19 апреля в отеле The Carlton в Москве (Тверская, 3) с 11.00 до 19.00 пройдет ежегодная «Чудо-распродажа» фонда «Жизнь как чудо» в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями печени. Там будут представлены одежда, обувь, украшения, косметика, аксессуары и товары для дома со скидками до 90% за пожертвование. 

В этом году темой «Чудо-распродажи» станет «В поисках света» — света, который живет в вещах с историей, в решении прийти и помочь, в каждом госте, который переступает порог. Мероприятие традиционно поддержат десятки брендов и партнеров.

Среди участников — Гоша Карцев, Ekonika, Mavelty, Heis, Cocs, MuR, Myc, Lila, Lazy Mama, Pompio, Tkano, Ecco, Ivolga, «Вай Тай», Luspoyt, la Femme, «Правда кофе», бренды косметики «Нежно» и Levrana, Berta Muzis, «Альпина», «Ko Ko» с авторскими кокошниками, украшения Sexy Fish и Sens, клиники «Лекарь» и GMT, а также друзья фонда Полина Аскери, Ольга Гужаускайте, Ольга Сказкина и Софья Литвак. Свои вещи — многие с личными историями — передадут блогеры: Катя и Дима Позовы, Рита и Андрей Глазуновы, Саня Бекер, Даша Волосевич, Катя Мотовилова, Дима Ермузевич и Катя Адушкина.

Помимо шопинга гостей ждут детская зона с аниматорами, бьюти-зона и розыгрыш призов от партнеров. Отдельно в программе — интерактивное пространство внутри «Чудо-распродажи», где на стенах развернута графическая история работы фонда по развитию диагностики заболеваний печени. На экране в комнате будет идти документальный фильм о врачах-неонатологах «Невидимые герои», которые каждый день борются за жизни детей. Можно зайти, остановиться и погрузиться в истории тех, кому помогут гости «Чудо-распродажи».

«На „Чудо-распродажу“ десятки друзей фонда и брендов передают свои вещи просто потому, что верят в то, что мы делаем. Каждый год партнеры и гости участвуют в нашем событии, чтобы помочь фонду выполнить миссию — обеспечить детей с заболеваниями печени своевременным и качественным лечением. Вот то самое чудо — когда тысячи людей собираются вместе и дарят свой свет тем, кому он нужнее всего», — говорит директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова.

