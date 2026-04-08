Том Холланд рассказал, что для нового «Человека-паука» все еще доснимают «очень забавные» сцены

Фото: Marvel Studios

Том Холланд, исполняющий роль Человека-паука в новой серии Marvel, в интервью GQ поделился, что у фильма «Совершенно новый день», премьера которого состоится 31 июля, все еще идут досъемки отдельных сцен. По его словам, они получаются «очень забавными».

Он пояснил: «Я со всей ответственностью заявляю: все это нам не нужно. Фильм и так прекрасно работает. Мы просто наносим финальные штрихи кое-где. Мы нашли способы добавить еще немного юмора. Мы по-новому прописываем линию злодея и добавляем очень забавные сцены».

«Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил Доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Это приводит к открытию мультивселенной.

Трейлер «Совершенно нового дня» стал первым в истории, преодолевшим отметку в 1,1 млрд просмотров. Из них 718,6 млн он собрал за первые сутки, побив рекорд трейлера «Дэдпула и Росомахи» (365 млн просмотров).

В трейлере Питер Паркер обретает органические веб-шутеры, что может быть симптомом мутации, а сцена на Бруклинском мосту, где герой выбирается из кокона, отсылает к комиксной арке «The Other», где Питер переживает мистическое перерождение и получает новые способности.

