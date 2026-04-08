В Москве пройдет забег с собаками «Быстрый пес»

Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

В апреле в Москве состоятся четыре кросса от Бегового сообщества, сообщается на сайте. 11 апреля в парке «Битцевский лес» пройдет кросс с собаками «Быстрый пес». Участники должны будут преодолеть дистанцию в 2 километра по грунтовой трассе в один круг. Старты пройдут волнами с интервалами между группами. Победителей и призеров определят по личному времени. Каждый получит значок на финише или кубок.

В кроссе смогут участвовать только те, кому исполнилось 18 лет. Обязательно участие только с одной собакой, она должна находиться на поводке или потяге на протяжении всего забега.

Онлайн-регистрация уже закрыта. Дополнительная регистрация участников будет открыта 11 апреля, с 11.00 до 13.30, в стартово-финишном городке, если на момент закрытия электронной регистрации не было достигнуто максимальное число участников. Подробнее об этом ― здесь. А тут можно посмотреть, как представители самых разных пород ― от шпицев и биглей до борзых и хаски ― бежали марафон в прошлом году.

12 апреля в том же парке состоится кросс «Лисья гора». Маршрут проложен по кольцевой трассе длиной в 2 километра. Дистанции — от 2 до 8 километров в зависимости от пола и возрастной категории, а также эстафета 4×1 километр. Формат кросса подразумевает раздельные старты с интервалами между ними. В течение всего соревновательного дня бегуны будут стартовать с широкой стартовой линии без разделения на кластеры.

Онлайн-регистрация тоже закрыта. В день забега могут открыть дополнительную регистрацию, с 9.00 до 13.10, в стартово-финишном городке.

25 апреля, в первый соревновательный день Московского полумарафона, пройдет Детский забег. Принять в нем участие могут все желающие от 4 до 13 лет. В зависимости от возраста участники пробегут дистанции 400 или 800 метров. Регистрация продлится до 20 апреля, но может закрыться раньше, если закончатся свободные места.

25 и 26 апреля стартует Московский полумарафон. В этом году участников ждет маршрут в 5 и 21 километр. Старт и финиш состоится около Университетской площади МГУ им. М.В.Ломоносова, а маршрут пройдет по улице Косыгина. Участникам откроются виды на всемирно известные достопримечательности города, в том числе здание МГУ им. М.В.Ломоносова, Кремль, собор Василия Блаженного, Крымский мост, храм Христа Спасителя и памятник Петру I. Регистрация продлится до 24 и 25 апреля.

