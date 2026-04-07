Конституционный суд разрешил россиянам водить с иностранными правами

Дом Оззи Осборна в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 17 млн долларов
Селин Дион добавила шесть концертов в план выступлений в Париже
Противостояние Ричарда Гадда и Джейми Белла в трейлере «Получеловека»
Россияне стали чаще слушать шансон
«Афиша» выбрала 11 молодежных короткометражек с фестиваля «Святая Анна-2026»
Представитель Эмералд Феннелл опроверг ее участие в ремейке «Основного инстинкта»
Режиссер Пол Фиг хотел бы увидеть Сидни Суини в роли агента 007
Роспотребнадзор: уже 25 человек из Подмосковья обратились в больницы после укусов клещей
У «Ван-Писа» выйдет спецвыпуск, в котором все сделано из лего
Милла Йовович написала программу для ИИ, улучшающую память нейросетей
В Германии мужчина погиб после того, как ему на голову упал цветочный горшок
Внедрение ИИ в поисковик «Яндекса» принесло экономический эффект в 4,5 миллиарда рублей
«Мегафон» пообещал увеличить скорость мобильного интернета в кампусах МГУ
Запуск российских лунных миссий перенесли
«Дюна-3» станет самой короткой частью трилогии Вильнева: ее хронометраж всего 2 часа 20 минут
Московские больницы начали использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови
Второй сезон «Темной материи» обзавелся датой премьеры и первыми кадрами
Третий сезон «Ван-Писа» выйдет в 2027 году
Миссия «Артемида-2» сфотографировала затмение Солнца с лунной орбиты
Появился первый трейлер фильма «Приглашение» с Оливией Уайлд и Пенелопой Крус
Синоптик рассказала, когда москвичам ждать первую грозу
Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию
Татьяна Маслани в первом тизере сериала «Максимальное удовольствие гарантировано»
Новые приключения в первом трейлере девятого сезона «Рика и Морти»
Россияне перечислили песни, под которые полетели бы в космос
Актера Ибрагима Челикколя и еще 8 турецких звезд задержали по делу о наркотиках
В инстаграме* скоро появится возможность прикреплять ссылки к Reels
Михаил и София остаются самыми популярными именами для новорожденных в Московской области

Конституционный суд разрешил россиянам водить с иностранными правами

Фото: Erik Witsoe/Unsplash

Конституционный суд России разрешил россиянам, которые постоянно проживают в других государствах, водить машину в стране с иностранными водительскими правами, если они находятся в России не более 183 дней в течение года. Постановление об этом опубликовали на сайте.

«Граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают за пределами нашего государства, но при этом периодически въезжают на нашу территорию, могут пользоваться иностранными водительскими правами при управлении транспортным средством, но при условии, что они находятся в России не более шести месяцев в течение года. Если этот срок превышается, данные лица должны в установленном порядке получить российские водительские удостоверения», — сообщил руководитель секретариата КС Константин Байгозин.

Поводом для рассмотрения в КС федерального закона «О безопасности дорожного движения» стала жалоба Сергея Шахова. В августе 2019 года его оштрафовали на 5000 рублей за вождение без прав. Суд указал, что мужчина был за рулем с иностранным водительским удостоверением, тогда как действие его российских прав истекло в 2004 году. Вышестоящие инстанции также пришли к выводу, что зарубежные водительские удостоверения могут только использовать только иностранцы, тогда как Шахов на тот момент был гражданином России с видом на жительство в Эстонии.

