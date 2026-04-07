Конституционный суд разрешил россиянам водить с иностранными правами

Конституционный суд России разрешил россиянам, которые постоянно проживают в других государствах, водить машину в стране с иностранными водительскими правами, если они находятся в России не более 183 дней в течение года. Постановление об этом опубликовали на сайте.



«Граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают за пределами нашего государства, но при этом периодически въезжают на нашу территорию, могут пользоваться иностранными водительскими правами при управлении транспортным средством, но при условии, что они находятся в России не более шести месяцев в течение года. Если этот срок превышается, данные лица должны в установленном порядке получить российские водительские удостоверения», — сообщил руководитель секретариата КС Константин Байгозин.



Поводом для рассмотрения в КС федерального закона «О безопасности дорожного движения» стала жалоба Сергея Шахова. В августе 2019 года его оштрафовали на 5000 рублей за вождение без прав. Суд указал, что мужчина был за рулем с иностранным водительским удостоверением, тогда как действие его российских прав истекло в 2004 году. Вышестоящие инстанции также пришли к выводу, что зарубежные водительские удостоверения могут только использовать только иностранцы, тогда как Шахов на тот момент был гражданином России с видом на жительство в Эстонии.