Противостояние Ричарда Гадда и Джейми Белла в трейлере «Получеловека»

HBO и BBC выпустили трейлер «Получеловека» — нового сериала Ричарда Гадда, создателя «Олененка». 23 апреля сериал выйдет на HBO Max, 24 апреля — на Би-би-си.
Гадд не только создал сериал, но и исполнил главную роль, написал сценарий и спродюсировал его. Режиссерами стали Александра Бродски и Эшреф Рейбрук. Всего в сериале шесть эпизодов. По словам создателей проекта, он «исследует братство, насилие и невероятную хрупкость мужских отношений».
В центре сюжета — двое мужчин по имени Найл и Рубен, которых сыграли Джейми Белл («Рокетмен») и сам Гадд. Они не кровные родственники, но самые близкие друг другу люди. «Один свирепый и преданный. Другой кроткий и мягкий. Неразлучные с юности. Их свели смерть и обстоятельства, и все, что у них есть, — это они сами», — гласит синопсис.
Спустя три десятилетия Рубен появляется на свадьбе Найла — и все кажется другим. Рубен нервничает, ведет себя необычно. Вскоре происходит взрыв насилия, который отбрасывает зрителей к прошлому героев.
В актерский состав вошли Митчелл Робертсон, Стюарт Кэмпбелл, Нив МакИнтош, Марианна МакАйвор. Софи Гардинер и Анна О’Мэлли выступили исполнительными продюсерами «Получеловека» вместе с Гейнор Холмс и Гэвином Смитом.