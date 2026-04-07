Милла Йовович написала программу для ИИ, улучшающую память нейросетей

Актриса Милла Йовович, известная по фильмам «Обитель зла» и «Пятый элемент», написала программу для искусственного интеллекта, которая улучшает память нейросетей.
Проект под названием MemPalace появился на платформе GitHub и за сутки набрал более 2100 звезд. Йовович придумала его, после того как несколько месяцев занималась сортировкой файлов.
Артистка заметила, что «в каждой существующей системе поиск по-прежнему осуществляется с помощью ключевых слов». Это показалось Милле неудобным — и она предложила вариант на основе метода «Чертоги разума», который применяли древние греки.
«Я придумала довольно логичную архитектуру — разделение большого открытого пространства на разные комнаты», — пояснила Йовович.
Актриса отметила, что на разработку системы, позволяющей ИИ запоминать информацию «более органичным образом», у нее ушли месяцы. «В конце концов это стоило того», — добавила Милла.