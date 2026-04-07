В Германии мужчина погиб после того, как ему на голову упал цветочный горшок

В Берлине мужчину убило цветочным горшком. В этот момент дул сильный ветер, но пока не установлено, упал ли предмет с балкона, пишет Welt.
Случай произошел 6 апреля на площади Винетаплац, возле Мауэрпарка. Пострадавший получил серьезную травму головы и скончался на месте происшествия. Медики пытались реанимировать немца, но им это не удалось.
В местных СМИ сообщили, что сильный ветер, вероятно, сорвал контейнер с крепления на балконе. Полиция отказалась от комментариев, сославшись на продолжающееся расследование.
Непогода бушевала не только в Берлине, но и Бранденбурге, и Шлезвиг-Гольштейне. Во Фленсбурге в пасхальное воскресенье на группу людей из-за сильных порывов ветра упало дерево — три человека погибли.