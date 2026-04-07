Новые приключения в первом трейлере девятого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim опубликовал первый трейлер девятого сезона «Рика и Морти». Новые эпизоды мультсериала начнут выходить 24 мая.
«„Рик и Морти“ вернулись, детка! Девятый сезон — это сплошные сертифицированные боевики. Никакого ИИ-слопа! Только органические помои высшего сорта, сделанные настоящими людьми с настоящими человеческими особенностями вроде волос на спине и кист. Смотрите, пожалуйста, иначе окажется, что мы зря забросили свои семьи», — говорится в аннотации нового сезона.
Ранее появились первые кадры: на них Рик улетает на вертолете, становится великаном и устраивает с Морти пикник на другой планете.
Исполнительными продюсерами новых серий выступили Дэн Хармон и Скотт Мардер. Второй также занимал должность шоураннера.
«Я понимаю, что по должности должен говорить, будто сериал снова превзошел себя, но в данном случае это еще и правда, — сказал президент Adult Swim Майкл Оуэлин. — Даже немного страшно, что эта команда вытворяет от сезона к сезону, вливая в эпизоды какое-то абсурдное количество таланта и блестящих идей. С первого же кадра вас ждет великолепное высококонцептуальное безумие и, возможно, лучшая проработка персонажей за всю историю сериала. Повторюсь, да, говорить такое — часть моей работы, но это еще и чистая правда».
Премьера первого сезона «Рика и Морти» состоялась в декабре 2013 года, а восьмого ― в мае 2025-го. Мультсериал рассказывает о приключениях циничного безумного ученого Рика Санчеса и его наивного, капризного и неуверенного в себе внука Морти. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды.