Шуховскую башню демонтируют и соберут из новых материалов. Вверху сделают смотровые площадки

Шуховскую башню на Шаболовке ждет масштабная реконструкция. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройки ― и точка».
Проект разработали специалисты ЦНИИПромзданий. Он предусматривает поэлементный демонтаж башни сверху вниз, а затем сборку ее обратно. Поскольку оригинальные материалы не входят в предмет охраны, их заменят новым металлом. При этом параметры и внешний вид сооружения после реконструкции будут соответствовать историческому.
В планах также оборудовать на башне смотровые площадки и лифт, который установят внутри конструкции на отдельном фундаменте. Проект этого этапа реконструкции будет разработан позднее. Сроки работ не уточняются.
Шуховскую башню полноценно не реконструировали с момента завершения ее строительства в 1922 году. В 1931-м в металле обнаружили дефекты из-за примесей, а в 1947-м обследование подтвердило серьезные повреждения. Необходимое усиление башни выполнили лишь в 1981 году, но и оно не остановило разрушения.
Вещание с башни прекратили в 2002 году. Еще через восемь лет по итогам анализа исследований 1947–2008 годов у сооружения отметили многочисленные дефекты: отсутствие соединительных элементов, трещины и прогибы несущих конструкций.
В 2011 году правительство выделило на реставрацию башни 135 млн рублей, но этих денег оказалось недостаточно, так что работы отложили. В начале 2014 года предлагалось разобрать башню и перенести ее в другое место. Подробно о прошлом и настоящем этого памятника авангарда «Афиша Daily» писала в 2022 году ― к 100-летию Шуховской башни.