В Индии для охраны границ планируют использовать змей и крокодилов

Полевым подразделениям пограничных сил безопасности Индии поручили изучить возможность использования змей и крокодилов на речных участках вдоль границы с Бангладеш и Пакистаном. Об этом пишет The Hindu со ссылкой на внутреннее сообщение ведомства.



Животных хотят разместить в уязвимых зонах границы для предотвращения незаконного проникновения в страну . «Есть несколько проблем: как добывать рептилий и какое влияние это может оказать на местное население, живущее вдоль берегов рек?» — сказал представитель пограничных сил Индии.



Значительная часть восточной границы с Бангладеш подвержена наводнениям, а рельеф местности затрудняет возведение физических ограждений, пишет The Hindu. Поскольку эти районы густонаселены, использование крокодилов и змей может представлять значительную опасность для сельских жителей по обе стороны границы, особенно во время наводнений.



Граница между Индией и Бангладеш простирается на четыре тыс. километров. Ранее правительство Индии одобрило строительство специальных ограждений с прожекторами для борьбы с нелегальной миграцией и противоправной деятельностью.