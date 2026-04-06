В Москве на Покровке закроется независимый книжный магазин «Ходасевич». Команда ищет новое помещение

Независимый книжный магазин «Ходасевич» на улице Покровке, 6, в Москве закроется из-за капитального ремонта здания. Об этом говорится в его телеграм-канале.



О проблемах с помещением команда сообщала еще в декабре 2025 года, также рассказав, что проект столкнулся с долгами. Предварительный последний день работы — 7 мая. Владельцы ищут новое помещение.



«Как помочь? Расскажите всем, что мы ищем помещение и надежных друзей. Вдруг нам повезет и мы обретем новый дом? Мы остаемся на связи. На все вопросы и предложения готовы ответить на почте», — указали в посте.



Магазин «Ходасевич» на Покровке в Москве открылся в 2012 году. Это независимый букинистический магазин, созданный Стасом Гайворонским.



Ранее стало известно, что книжных магазинов в России стало меньше на 11,3% за два последних года. Сейчас их 2247. Главная причина — конкуренция с маркетплейсами, которые демпингуют цены, считают эксперты. Кроме того, у книжных больше экономических издержек, чем у онлайн-площадок.