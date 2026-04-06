Астронавтов НАСА разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев
В российский прокат выйдет аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
В Токио обнаружили 102 ранее неизвестных снимка The Beatles
Безвиз с Саудовской Аравией заработает 11 мая
Звуковой хоррор А24 «Полутон» с Адамом ДиМарко получил дублированный трейлер
Южная Корея может возобновить прямое авиасообщение с Россией
Стивену Спилбергу понравился фильм «Орудия» Зака Креггера
НАСA поделилось новыми снимками Земли и Луны с борта корабля «Орион»
Создатели «Гарри Поттера» рассказали о кастинге золотого трио в шоу и новых волшебных животных
В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
Для аренды самокатов введут верификацию через «Госуслуги»
В Венгрии, вероятно, нашли неизвестную ранее картину Ван Гога
Китай согласился продлить безвизовый режим с Россией на год
Самая яркая комета года сгорела вблизи Солнца
Россияне выпивают 66,5 млн литров разливного пива в месяц
Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов
Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов
Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля Wireless из‑за Канье Уэста
Сет Роген рассказал о трудностях при создании второго сезона «Киностудии» без Кэтрин О’Хары
Звезда «Малькольм в центре внимания» отказался от участия в перезапуске ради учебы в Гарварде
Поклонники Elden Ring заметили декорации, которые построили к съемкам фильма
Дональд Гловер подтвердил, что работа над фильмом — сиквелом «Сообщества» уже ведется
Джереми Стронг умолял Брайана Кокса перестать обсуждать его актерский метод
Шайло Джоли снялась в клипе корейской певицы Dayoung
Астронавты «Артемиды-2» перед взлетом посмотрели «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом
Ведется работа над 4-й и 5-й частями «Аватара»
Регионами с самым быстрым ростом зарплаты стали Москва, Алтай и Бурятия
На неделе 6–12 апреля в Москве похолодает

Дизайнеры оказались самыми ленивыми работниками в России

Афиша Daily
Фото: Theme Photos/Unsplash

33% российских дизайнеров назвали себя ленивыми ― это самый высокий показатель среди всех профессий, говорится в опросе Superjob. Его результаты есть у «Афиши Daily».

За дизайнерами следуют аналитики (29%), PR-специалисты (28%), юристы (27%), инженерно-технические работники и системные администраторы (по 26%). 

Меньше всего ленивых среди главных бухгалтеров и операторов кол‑центров (по 9%), кладовщиков (11%), продавцов (12%), маркетологов (13%) и квалифицированных рабочих (14%).

В целом среди опрошенных 19% считают себя ленивыми. 70% отрицают наличие такого качества, еще 11% затрудняются с ответом.

Склонность к лени чаще признают мужчины: 21% против 17% среди женщин. Реже ленивыми себя называют респонденты 35–45 лет (17% против 20% среди молодежи до 35 лет и 19% среди россиян 45+). О наличии лени реже говорят и те, кто зарабатывает больше 150 тыс. рублей в месяц (14%).

В опросе Superjob приняли участие 3000 совершеннолетних россиян из 586 населенных пунктов России. 

Недавно Superjob подсчитал, что медианная зарплата курьеров в Москве составляет 137 тыс. рублей ― на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. За год курьеры стали получать на 5% больше, а с января по март 2026 года — еще на 10% на фоне сезонного спроса. 

