В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель

Фото: Redd Francisco/Unsplash

Для россиян, трудящихся по пятидневному графику, не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году, пишет РИА Новости.

В 2025 году такая неделя была с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году — трижды, с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря.

Недавно стало известно, что майские праздники в этом году будут самыми короткими за последние 8 лет. Причина в длинных новогодних каникулах.

В 2026 году нерабочими днями будут 1-3 мая (пятница — воскресенье) и 9-11 мая (суббота — понедельник), в общей сложности — 6 дней. Следующие после мая длинные выходные ждут россиян в июне и продлятся с 12 по 14 число.

