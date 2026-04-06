В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель

Для россиян, трудящихся по пятидневному графику, не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году, пишет РИА Новости.



В 2025 году такая неделя была с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году — трижды, с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря.



Недавно стало известно, что майские праздники в этом году будут самыми короткими за последние 8 лет. Причина в длинных новогодних каникулах.