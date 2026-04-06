Самая яркая комета года сгорела вблизи Солнца

Солнце поглотило самую яркую комету года ― C/2026 A1. Летучие вещества кометы рассеялись на солнечной короне, а ее крупные фрагменты могли упасть на поверхность звезды. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Хотя вероятность такого сценария изначально рассматривалась как доминирующая (шансы пережить встречу со звездой оценивались лишь в доли процента), все равно такой итог вызывает чувство легкой грусти. Почти все кометы солнечной системы сравнимы с ней по возрасту и сформировались 5 млрд лет назад. Печальный итог многомиллиардной жизни», ― отметили астрономы.
C/2026 A1 стала первой кометой 2026-го, ее открыли в начале года. Некоторые модели предсказывали, что комета будет такой же яркой, как полная Луна, и ее даже можно будет увидеть на дневном небе. Однако размеры небесного тела оказались меньше ожиданий.
Происхождение объекта связывают с семейством комет Крейца. Все они считаются обломками неизвестной гигантской кометы, распавшейся столетия, а, возможно, и тысячелетия назад. Некоторые крупные обломки этого гипотетического тела периодически сближаются с Солнцем. Считается, что один из таких обломков породил Великую комету 1106 года, а последняя, в свою очередь тоже распавшись, породила Великие кометы 1843 года и, возможно, Великую комету 1882 года.
После исчезновения C/2026 A1 самой яркой кометой остается C/2025 R3 (Panstars).