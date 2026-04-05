Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов

Бренд Supreme включил в свою весеннюю коллекцию 2026 года настоящий банкомат. Новинка появилась в продаже 2 апреля по цене 8998 долларов (около 717 тыс. рублей).
Устройство представляет собой кассовый аппарат GenMega G2500, полностью обтянутый фирменным красным цветом Supreme с белым логотипом спереди. Банкомат вмещает кассету на 1000 купюр, оснащен электронным замком и стальным сейфом.
В него также встроены 8-дюймовый LCD-экран и 2-дюймовый принтер с беспроводным роутером. Весит устройство почти 90 килограммов и достигает 1,4 метра в высоту. В описании бренд иронично заметил: если уж тратить деньги, то почему бы и не снимать их здесь же.
Supreme часто выпускает неожиданные для бренда одежды вещи. Среди них — кирпичи, нунчаки, монтировки, огнетушители и гробы.