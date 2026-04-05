Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

Сет Роген рассказал о трудностях при создании второго сезона «Киностудии» без Кэтрин О’Хары

Создатель и звезда сериала «Киностудия» Сет Роген признался, что работа над вторым сезоном без Кэтрин О’Хары стала для него и всей команды «невероятным вызовом».

Актриса скончалась в январе в возрасте 71 года от легочной эмболии на фоне рака прямой кишки. Сценарий второго сезона уже был написан с учетом ее участия.

По словам Рогена, потеря О’Хары, которую он называет «якорем» проекта, ощущается на протяжении всех новых эпизодов: «Это было невероятно тяжело. Очевидно, это сложно эмоционально — справляться с утратой, но и с точки зрения самого шоу тоже. Мы писали его для нее. Все уже было готово, и ударная волна от этой утраты ощущается на протяжении всего нового сезона».

Создатели сериала не стали игнорировать смерть актрисы. По словам Рогена, во втором сезоне эта тема будет затронута. В феврале, получая премию Гильдии режиссеров за «Киностудию», Роген посвятил свою речь О’Харе:

«Лучшее в ней было то, что она показала: можно быть абсолютным гением и при этом самым добрым человеком в мире. Мы каждый день усердно работаем, чтобы шоу было достаточно хорошим, чтобы оправдать ее время и присутствие».

