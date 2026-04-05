Джереми Стронг «умолял» Брайана Кокса перестать обсуждать его актерский метод

Брайан Кокс, известный по роли в сериале «Наследники», вновь высказался о методе актерской игры и своем коллеге Джереми Стронге.
В интервью The Times он сообщил, что Стронг буквально умолял его прекратить публичные обсуждения его актерского метода. Кокс неоднократно критиковал метод погружения в роль, когда актер продолжает вести себя как персонаж даже между дублями.
В 2023 году он назвал выбор Стронга «чертовски раздражающим», а позже объяснял, что такое поведение нарушает производственный процесс и создает «враждебность» в коллективе.
«Я не хочу продолжать эту тему, потому что у меня из-за этого были проблемы, а Джереми умолял меня перестать о нем говорить. Он хороший актер. Прекрасный актер. Но вся эта ерунда, которая с этим связана… Посмотрите на детей: они не спрашивают: „Какова моя мотивация?“ Они просто играют!» — сказал актер.
Ранее Кокс задел другого известного приверженца метода — Дэниела Дей-Льюиса. Тот в 2025 году ответил, что Кокс «получил трибуну, с которой не собирается слезать», и пригласил его обсудить это лично.