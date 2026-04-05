Регионами с самым быстрым ростом зарплаты стали Москва, Алтай и Бурятия

В январе 2026 года средние зарплаты больше всего выросли в Москве, республиках Алтай и Бурятия. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные официальной статистики.
В столице средние зарплаты выросли почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чуть меньше — на 21,5% — составил рост на Алтае, а Бурятия замкнула тройку лидеров с показателем 21%. В первую пятерку также вошли Курская область (20,6%) и Чукотский автономный округ (18,2%).
В Московской и Магаданской областях зарплаты увеличились на 17,5% и 16,9% соответственно, а в Татарстане — на 16,8%. Саратовская и Новгородская области также показали высокую динамику — 16,6% и 16,5%.
В целом по России средний рост зарплат в январе составил 15,1%. При расчете учитывалась среднемесячная заработная плата работников до вычета налогов, включая премии.