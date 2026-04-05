Зендая посетила показ фильма «Вот это драма!» в Лондоне в футболке с Эдвардом Калленом

Зендая, исполнительница одной из двух главных ролей в фильме «Вот это драма!», без предупреждения пришла на премьерный показ в кинотеатр лондонского района Ноттинг-Хилл.

Актриса представила фильм и удивила зрителей футболкой: на ней изображен Эдвард Каллен — персонаж «Сумерек», которого сыграл ее коллега по фильму Роберт Паттинсон.

Недавно во время совместного интервью-квиза для GQ Зендая спросила у Паттинсона, какой фильм саги он любит больше всего. Он выбрал вторую часть — «Сумерки. Сага. Новолуние». В ней вампир покидает возлюбленную Беллу, чтобы не подвергать ее опасности. Девушка переживает депрессию и начинает сближаться с оборотнем Джейкобом.

«Вот это драма!» выходит в российских кинотеатрах 9 апреля. По сюжету пара готовится к свадьбе, но внезапно сталкивается с кризисом в отношениях. Режиссер фильма — Кристоффер Боргли.

В последнем тизере Чарли (Роберт Паттинсон) работает над свадебной речью. Он признается невесте: «Мне нравится, как ты превращаешь мою драму в комедию». Но дальше кадры становятся все тревожнее. Эмма (Зендая) достает нож, а в другом кадре произносит: «Ты не хочешь жениться?» Герой Паттинсона говорит: «Настоящая любовь — это про радикальное принятие».

Недавно A24 выпустила фигурку для свадебного торта с Чарли и Эммой. Ее уже можно предзаказать. Героиня Зендаи держит букет и накинула оранжевую куртку, а персонаж Роберта Паттинсона стоит с окровавленным после удара носом.

