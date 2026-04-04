В России разработали ГОСТ для приготовления колобка

Афиша Daily
Фото: Nadya Spetnitskaya/Unsplash

В России разработали проект первого ГОСТа по технологиям приготовления блюд русской традиционной кухни, в том числе колобка. Об этом пишет РИА «Новости».

В стандарте описаны основные и дополнительные ингредиенты для блюд, технологические особенности, а также их подача. Например, для приготовления колобка рекомендуется мука, сметана, сливочное масло, молоко, сливки, яйцо, закваска или дрожжи. Тесто приготавливают опарным способом. Само изделие лепят в виде небольшого шара и пряжут в растительном масле, после чего пекут в печи или духовом шкафу.

Также в стандарте есть три вида традиционного киселя: гороховый, ячменный и сладкий (плодово-ягодный). Еще разработали рекомендации для каши — блюда из сваренной или запаренной крупы.

Всего появились описания для 133 блюд, среди которых салаты, выпечка, закуски, напитки и традиционная русская приправа хрен. В дальнейшем список планируется расширить. 

Недавно стало известно, что в России появится ГОСТ на туалетную бумагу, бумажные салфетки и носовые платки. Он вступит в силу с 1 июня.
 

Расскажите друзьям