Vans выпустит кеды-таби

Бренд Vans впервые начнет продавать кеды-таби, пишет издание Sneaker News.
Их сделали в коллаборации с японским брендом FDMTL. Обувь представили на показе коллекции осень-зима 2026 года.
«FDMTL — это подходящий бренд для того, чтобы привнести [этот вид обуви] в каноны Vans, учитывая, что история таби восходит к Японии XV века», — отметили в издании.
Дата появления коллаборации в магазинах пока неизвестна. Ожидается, что она станет доступна покупателям уже в этом году.
Недавно Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом. Стоимость одной пары — 130 долларов (около 10,5 тыс. рублей).
Всего есть две расцветки — фуксия (навеяна эмопалитрой) и маршмэллоу (белая с черной строчкой на подошве). Ткань верха и шнурки обеих моделей искусственно состарены.