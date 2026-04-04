На российский рынок фастфуда может выйти южнокорейская сеть BBQ Chicken

Южнокорейская сеть фастфуда BBQ Chicken рассматривает возможность выхода на российский рынок, пишет РИА «Новости».



«Есть два варианта: либо мы сами открываем и управляем ресторанами, либо это может быть модель с привлечением инвестиций и местного партнера», — рассказали в компании. В случае прихода в Россию ее название останется в оригинальном варианте, уточнили в сообщении.



Сеть ресторанов BBQ появилась в 1995 году. Компания 12 лет признается лучшей франшизой по продаже курицы в Южной Корее. У нее также около 3000 заведений в десятках стран мира.



