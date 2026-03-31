Ty Dolla $ign выступит в России

Американский рэпер Ty Dolla $ign выступит летом в России. Об этом сообщает Альфа-банк.
26 июня он отыграет в Петербурге (A2), а 27 июня — в Москве (VK Stadium). В широкую продажу билеты поступят позже. До 2 апреля их могут приобрести только держатели карт Альфа-банка.
Ty Dolla $ign (настоящее имя Тайрон Уильям Гриффин-младший) получил широкую известность в начале 2010-х. Его дебютный сингл «Toot It and Boot It» (2010) стал локальным хитом, но настоящий прорыв случился с песней «Paranoid» с Канье Уэстом.
В 2015 году вышел его дебютный студийный альбом «Free TC», посвященный брату, находящемуся в тюрьме. Позже он выпустил успешные проекты «Beach House 3» и «Featuring Ty Dolla $ign», а в 2024 году вместе с Канье Уэстом записал совместный альбом «Vultures 1», который возглавил мировые чарты.