Ty Dolla $ign выступит в России

Фото: Earl Gibson III/Getty Images

Американский рэпер Ty Dolla $ign выступит летом в России. Об этом сообщает Альфа-банк.

26 июня он отыграет в Петербурге (A2), а 27 июня — в Москве (VK Stadium). В широкую продажу билеты поступят позже. До 2 апреля их могут приобрести только держатели карт Альфа-банка.

Ty Dolla $ign (настоящее имя Тайрон Уильям Гриффин-младший) получил широкую известность в начале 2010-х. Его дебютный сингл «Toot It and Boot It» (2010) стал локальным хитом, но настоящий прорыв случился с песней «Paranoid» с Канье Уэстом.

В 2015 году вышел его дебютный студийный альбом «Free TC», посвященный брату, находящемуся в тюрьме. Позже он выпустил успешные проекты «Beach House 3» и «Featuring Ty Dolla $ign», а в 2024 году вместе с Канье Уэстом записал совместный альбом «Vultures 1», который возглавил мировые чарты.

