Трифон Бебутов занял пост программного директора фестиваля молодого кино «Новое движение»

Фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил об обновлениях в команде и представил новую визуальную концепцию, говорится в пресс-релизе мероприятия. Событие пройдет с 28 мая по 1 июня 2026 года в Великом Новгороде при поддержке Министерства культуры и правительства Новгородской области.
Программным директором фестиваля с этого года становится Трифон Бебутов. Это основатель и генеральный продюсер медиа Dreamcast, бывший главный редактор журнала «Правила жизни» и нынешний редакционный директор «Афиши Daily».
«Для меня большая честь присоединиться к команде фестиваля „Новое движение“ в роли программного директора. Я искренне благодарен Максиму Королеву и Артему Михалкову за доверие и приглашение стать частью этого важного процесса. Убежден, что „Новое движение“ сегодня — это не просто фестиваль, а точка сборки новых имен, новых голосов и новых смыслов, которые будут определять будущее кино — как для зрителей, так и для индустрии», — отметил он.
Куратором Кинорынка авторского кино стала Ханна Мироненко — киновед и сооснователь Eastwood Agency, выпускница ВГИК (мастерская Кирилла Разлогова) и Ягеллонского университета. Она более 15 лет занимается продвижением фильмов на фестивали и сотрудничала с такими смотрами San Sebastian International Film Festival, Camerimage, Helsinki DocPoint, ММКФ. Выступала приглашенным экспертом в деловых программах IFF Rotterdam, Tampere FF, Go Short и других.
Новую визуальную концепцию фестиваля разработал художник и дизайнер Константин Чирков. «Я решил полностью переработать айдентику фестиваля, но не искать сложных метафор. Символом движения для меня стал образ стрелки, и далее я собрал композицию из нескольких стрелок. Этот динамичный графический элемент стал основой ключевого изображения фестиваля — символом движения, развития и поддержки», — рассказал художник.
По его словам, позже появился образ человека, летящего на воздушных шарах. Так Чирков изобразил креатора, чьи воздушные шары — идеи, которых не всегда достаточно для раскрытия творческого потенциала.
«„Новое движение“ — это молодой фестиваль, который развивается вместе с индустрией и молодыми авторами. Нам важно, чтобы он отражал это движение — открытость новому, готовность к эксперименту и диалогу. Новые участники команды — это естественное продолжение той логики, в которой фестиваль задумывался и развивается сегодня», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.
«Третий фестиваль — это уже не старт, а движение вперед. Наш смотр задумывался как пространство для молодых авторов, и сегодня он начинает обретать собственный масштаб и голос. „Новое движение“ становится важной точкой для индустрии и местом, куда возвращаются — для нас это знак того, что выбранное направление работает и может развиваться дальше. Мы прикладываем все усилия, чтобы фестиваль продолжал расти, сохраняя свою открытость новому и внимание к авторам», — пояснил генеральный продюсер фестиваля Артем Михалков.
Впервые фестиваль «Новое движение» прошел в Великом Новгороде в 2024 году. В 2026 году во второй раз пройдет Кинорынок авторского кино, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты дистрибьюторам, платформам, фестивальным селекторам и потенциальным партнерам.