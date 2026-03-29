Ким Новак раскритиковала выбор Сидни Суини на главную роль в байопике «Scandalous!»

Ким Новак заявила, что «никогда бы не одобрила» участия Сидни Суини («Эйфория») в фильме «Scandalous!» («Скандальный»), посвященном жизни 93-летней актрисы и ее роману с Сэмми Дэвисом-младшим. В интервью The Times двукратная обладательница премии «Золотой глобус» сообщила, что Суини слишком сексуально выглядит для этой роли.
Звезда «Головокружения» Альфреда Хичкока опасается, что создатели фильма сделают упор на сексе, хотя в реальности их отношения с Дэвисом строились совсем на другом.
О том, что Суини снимется в роли Ким Новак в «Scandalous!», стало известно в 2024 году. Ее партнером должен стать Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул», «Индустрия»), который воплотит образ певца Сэмми Дэвиса-младшего.
Лента должна рассказать об их романе и трудностях, с которыми знаменитостям пришлось столкнуться, когда об их отношениях узнала широкая общественность. Режиссером выступит Колман Доминго.
Новак и Дэвис познакомились на «Шоу Стива Аллена» в 1956 году. Они продолжили общаться, и в следующем году певец посетил съемочную площадку фильма Альфреда Хичкока «Головокружение». Вскоре они вновь встретились на благотворительном балу в честь Дня благодарения в Калифорнии, после чего провели вместе праздники.
Их роман стал достоянием общественности в 1958 году, когда один из чикагских обозревателей опубликовал информацию об отношениях Дэвиса и Новак, утверждая, что они могут вскоре пожениться. Новак публично опровергла эту информацию.
Несколько дней спустя Дэвис женился на солистке хора Лорей Уайт. Их союз продлился один год. Новак вышла замуж за актера Ричарда Джонсона в 1965 году. Позже они развелись, а в 1976 году актриса вышла замуж за Роберта Маллоя. Пара оставалась вместе до смерти Маллоя в 2020 году. Дэвис умер в 1990 году в возрасте 64 лет.