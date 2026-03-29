Умер Джеймс Толкан — звезда «Назад в будущее» и «Лучшего стрелка»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

В возрасте 94 лет умер актер Джеймс Толкан, известный по ролям в фильмах «Назад в будущее» и «Лучший стрелок». Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказал его агент Джон Алькантар, Толкан умер в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк, где он жил. Причина смерти не разглашается.

В трилогии «Назад в будущее» Толкан сыграл Джеральда Стрикленда — строгого учителя, носившего бабочку и высматривающего проблемных учеников в коридорах вымышленной школы Хилл-Вэлли.

В центре его внимания был Марти Макфлай в исполнении Майкла Дж. Фокса. «У тебя проблемы с дисциплиной, Макфлай. Ты бездельник. Ты напоминаешь мне твоего отца, когда он учился здесь. Он тоже был бездельником», — говорит его персонаж в фильме 1985 года.

Толкан родился в Калумете, штат Мичиган. Во время Корейской войны он служил на флоте, а затем переехал в Нью-Йорк, где четверть века играл в театре. Он был участником оригинального актерского состава пьесы «Гленгарри Глен Росс».

Расскажите друзьям