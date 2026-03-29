Австрия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет

В СПЧ заявили, что есть «высокая вероятность» восстановления работы Telegram в России
Россияне смогут увидеть Венеру и Юпитер 9 июня
В России предлагают ввести самозапрет на компьютерные игры
Скандал вокруг Чаппелл Роан и дочери Джуда Лоу раздули боты
Бритни Спирс впервые высказалась после ареста за вождение в нетрезвом виде
Дженсен Эклс раскрыл подробности приквела «Пацанов»
В Европе неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
В Австралии в городе Карнарвон небо стало красным из‑за пылевой бури
В начале апреля в Москве и Подмосковье будет очень теплая погода
В России будут проводить консультирование по мотивации на рождение детей
Рианна дала показания по делу о нападении на ее особняк
Канье Уэст выпустил 12-й альбом «Bully» и клип на совместный трек с Трэвисом Скоттом
В Махачкале ввели режим ЧС из‑за наводнения
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» за 3 дня посмотрели 6,3 млн человек — это рекорд для Disney+
Исследование: менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска
Появился первый кадр финала «Благих знамений»
Дилан О’Брайен и Хадсон Уильямс сыграют в комедийном триллере «Аппарат»
Трейлер сериала «Гарри Поттер» стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max
Пит Дэвидсон, Пол Уолтер Хаузер и Камила Мендес сыграют в фильме о мафиози Томми Карате
Антонио Бандерас рассказал, что продюсеры пророчили ему только роли злодеев из‑за его национальности
Том Фелтон дал советы исполнителю роли Драко Малфоя из нового «Гарри Поттера» от HBO
Юные актеры из нового сериала про Гарри Поттера впервые вышли на красную дорожку
Власти Москвы подали иск к сети «Вкусно — и точка» на 413 млн рублей
72-летняя фанатка BTS из Кирова съездила в Южную Корею на концерт группы
Химеш Пател снимется с Даниель Дедуайлер в новых «Секретных материалах»
Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»
Сценарист «Века Адалин» откроет студию микродрам

Австрия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Robin Worrall/Unsplash

Правительство Австрии объявило о планах ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 14 лет. Решение стало итогом переговоров в правящей коалиции, хотя механизм реализации и сроки пока не определены.

Вице-канцлер Андреас Баблер заявил, что власти не могут наблюдать, как соцсети делают детей «зависимыми и больными», и сравнил эту проблему с алкоголем и табаком. «В цифровом мире тоже должны быть четкие правила», — подчеркнул он.

Австрия присоединяется к растущему списку стран, ограничивающих доступ несовершеннолетних к соцсетям. В декабре 2025 года Австралия стала первой страной, запретившей соцсети для детей до 16 лет. Франция в январе одобрила запрет для детей до 15 лет. Великобритания проводит консультации о запрете для подростков до 16 лет, аналогичные меры рассматривают Дания, Греция, Испания и Ирландия.

Министр образования Австрии Кристоф Видеркеер назвал соцсети «вредоносными» и призвал учиться пользоваться ими ответственно. Законопроект о запрете будет представлен к концу июня, он должен содержать механизм подтверждения возраста пользователей.

Противники запрета, включая правую Партию свободы, называют его «атакой на свободу слова молодежи». Однако аналитики отмечают популярность инициативы, особенно среди родителей. В коалиционном правительстве также согласовали реформы школьного образования, включая уроки о демократии и искусственном интеллекте.

Решение Австрии принято на фоне растущей международной обеспокоенности влиянием соцсетей на детскую психику. Ранее суд в США признал Meta* и YouTube виновными в намеренном создании вызывающих зависимость алгоритмов, наносящих вред молодежи. 

*  Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям