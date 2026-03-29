Австрия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет

Правительство Австрии объявило о планах ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 14 лет. Решение стало итогом переговоров в правящей коалиции, хотя механизм реализации и сроки пока не определены.
Вице-канцлер Андреас Баблер заявил, что власти не могут наблюдать, как соцсети делают детей «зависимыми и больными», и сравнил эту проблему с алкоголем и табаком. «В цифровом мире тоже должны быть четкие правила», — подчеркнул он.
Австрия присоединяется к растущему списку стран, ограничивающих доступ несовершеннолетних к соцсетям. В декабре 2025 года Австралия стала первой страной, запретившей соцсети для детей до 16 лет. Франция в январе одобрила запрет для детей до 15 лет. Великобритания проводит консультации о запрете для подростков до 16 лет, аналогичные меры рассматривают Дания, Греция, Испания и Ирландия.
Министр образования Австрии Кристоф Видеркеер назвал соцсети «вредоносными» и призвал учиться пользоваться ими ответственно. Законопроект о запрете будет представлен к концу июня, он должен содержать механизм подтверждения возраста пользователей.
Противники запрета, включая правую Партию свободы, называют его «атакой на свободу слова молодежи». Однако аналитики отмечают популярность инициативы, особенно среди родителей. В коалиционном правительстве также согласовали реформы школьного образования, включая уроки о демократии и искусственном интеллекте.
Решение Австрии принято на фоне растущей международной обеспокоенности влиянием соцсетей на детскую психику. Ранее суд в США признал Meta* и YouTube виновными в намеренном создании вызывающих зависимость алгоритмов, наносящих вред молодежи.
