В Австралии в городе Карнарвон небо стало красным из‑за пылевой бури

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Shark Bay Caravan Park

В Австралии в районе города Карнарвон небо стало красным из-за пылевой бури, сообщает Fox Weather.

Природное явление произошло 27 марта в преддверии тропического циклона «Нарелл» в районе бухты Акул в Западной Австралии. Его объясняют мощными ветрами, которые поднимают в атмосферу богатые оксидами железа частицы пыли — процесс, который часто происходит в засушливых регионах Австралии.

Как пишет Storyful, в интернете распространилось видео, опубликованное в соцсетях туристического кемпинг-парка Shark Bay Caravan Park. «Снаружи невероятно жутко и все покрыто пылью. Ветра пока немного. Будем надеяться, что дождей будет достаточно, чтобы все это смыть. Для нас это определенно выходной», —  написали сотрудники парка.

Источник: Shark Bay Caravan Park

Воздух в этот момент стал густым и почти непригодным для дыхания. Cкорость ветра в регионе превысила 124 мили в час (около 200 километров в час). Премьер-министр Квинсленда Дэвид Кризафулли сказал: «Во многих случаях это будет самый сильный ветер, который люди испытывали в этой части штата за долгое-долгое время».

