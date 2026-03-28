В Европе неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat

В Европе неизвестные угнали грузовик, который перевозил более 413 тыс. шоколадных батончиков KitKat общим весом 12 тонн. Об этом пишет CBS News со ссылкой на агентство AFP.
В компания Nestle рассказали, что машина с грузом покинула завод в центральной Италии и направлялась в Польшу перед тем, как ее угнали. Инцидент произошел на прошлой неделе. Транспортное средство и его содержимое до сих пор не найдены. «Расследование продолжается в тесном сотрудничестве с местными властями и партнерами по цепочке поставок», — сообщили в Nestle.
«Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat (англ. to have a break). Похоже, воры восприняли это послание слишком буквально и украли (англ. made a break) более 12 тонн нашего шоколада», — сказал представитель Nestle.
В компании предупредили, что кража может привести к дефициту KitKat в магазинах. Шоколад также «может попасть в неофициальные каналы продаж на европейских рынках». Покупателей попросили проверять товар, сканируя код.