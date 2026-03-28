Дилан О’Брайен и Хадсон Уильямс сыграют в комедийном триллере «Аппарат»

72-летняя фанатка BTS из Кирова съездила в Южную Корею на концерт группы
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» за 3 дня посмотрели 6,3 млн человек — это рекорд для Disney+
Исследование: менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска
Появился первый кадр финала «Благих знамений»
Трейлер сериала «Гарри Поттер» стал самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max
Пит Дэвидсон, Пол Уолтер Хаузер и Камила Мендес сыграют в фильме о мафиози Томми Карате
Антонио Бандерас рассказал, что продюсеры пророчили ему только роли злодеев из‑за его национальности
Том Фелтон дал советы исполнителю роли Драко Малфоя из нового «Гарри Поттера» от HBO
Юные актеры из нового сериала про Гарри Поттера впервые вышли на красную дорожку
Власти Москвы подали иск к сети «Вкусно — и точка» на 413 млн рублей
Химеш Пател снимется с Даниель Дедуайлер в новых «Секретных материалах»
Электросамокаты «Яндекса» начали собирать на заводе «Москвич»
Сценарист «Века Адалин» откроет студию микродрам
Лена Хеди выдает дочь замуж и отправляет на войну в трейлере «Баллистическая»
Ozon начал работать в Туркмении
«Я придворный шут»: Джош Дюамель заявил, что актерам не стоит говорить о политике
Каллум Тернер, Эль Фэннинг и Памела Андерсон появились в трейлере «Обрезки розовых кустов»
Глен Пауэлл озвучит Фокса Макклауда в «Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Паттинсон и Зендая в свадебном видео из «Вот это драма»
В Москве появится автокинотеатр Okko x «СберПрайм»
В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристраивание Woof
Группа «Хадн дадн» сыграет уличный концерт в поддержку «Ночлежки»
В Беларуси начали производить мороженое со вкусом картофельного драника
«Детские деревни SOS» выпустили анимационный фильм о проблеме сиротства и ценности семьи
Для роли в «Моане» Дуэйн Джонсон носил 18 килограмм силиконовых протезов
Пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня: «Более 90% мазута убрано»
Том Хэнкс сыграет в фильме Мариель Хеллер о бейсболе
МТС проведут всероссийский хакатон с призовым фондом 1,5 млн рублей

Дилан О’Брайен и Хадсон Уильямс сыграют в комедийном триллере «Аппарат»

Звезда «Жаркого соперничества» Хадсон Уильямс и Дилан О’Брайен, известный зрителю по «Бегущему в лабиринте», «Волчонку» и «Без близнеца», вместе сыграют в комедийном триллере «Аппарат» (Apparatus). Об этом сообщает Deadline.

Фильм станет полнометражным режиссерским дебютом канадской актрисы Софии Банжаф («Герой наших снов»). Сценарий написан ею в соавторстве с Грэйсоном Муром («Кардиналы»).

По сюжету молодой водитель райдшеринга Тайлер (Хадсон Уильямс) попадает под влияние предпринимателя Джей-Пи (Дилан О’Брайен). Тот предлагает парню возможность хорошо заработать в своей компании по продаже портативных массажеров. В итоге мечты оборачиваются кошмаром, и Тайлер оказывается втянут в череду жестоких событий.

Последняя работа Дилана О’Брайена — хоррор «На помощь!» Сэма Рейми. В нем актер сыграл деспотичного начальника Брэдли, который сначала пренебрегает своей подчиненной и исключает ее из рабочих процессов, а затем попадает с ней на необитаемый остров — и она оказывается его единственным шансом на спасение. 

