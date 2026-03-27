В Москве пройдет благотворительный фестиваль-пристраивание Woof

Гостей ждут знакомства более чем с 300 собаками и кошками из приютов. Все животные здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Для желающих взять питомца необходимо иметь при себе паспорт (передача животных осуществляется по договору ответственного содержания).