«Детские деревни SOS» выпустили анимационный фильм о проблеме сиротства и ценности семьи

Благотворительная организация «Детские деревни SOS» представила короткометражку «Крылья любви», посвященный проблеме сиротства и ценности родительской заботы.
Сюжет фильма рассказывает о мальчике, который жил в городе, где у всех были крылья, кроме него. Он завидовал другим, пытался смастерить крылья сам, но так и не смог взлететь, пока в его жизни не появились заботливые приемные родители. Саундтреком к картине стала композиция «Кто сам не знал любовь» группы «Сироткин».
«Эта песня особенная: за все десять лет она, наверное, единственная, где у нас встречается слово „любовь“. И в ней мы старались максимально понятно и эмоционально выразить это чувство. Поэтому для такого фильма она подошла как никакая другая.
Песня задала основной мотив, но музыка в целом получилась довольно самостоятельной — ее настроение сильно отличается от обычной версии. Мы вдохновлялись тем, что происходит с мальчиком, визуальной эстетикой, ощущением текстур, движения и цвета», — отметили в группе «Сироткин».
Проблема, поднятая в фильме, остается острой. По данным на 2025 год, в России выявлено более 34 тыс. детей-сирот, а общее количество таких детей превышает 317 тыс. На сайте проекта «Детские деревни SOS» можно оформить пожертвование или просто поделиться фильмом в соцсетях, чтобы привлечь внимание к проблеме.