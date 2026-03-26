Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Даниил Анненков/Дом культуры «ГЭС-2»

Около 200 человек эвакуировали из Дома культуры «ГЭС-2» после сообщения о подозрительном предмете, сообщает агентство «Москва».

Здание обследуют оперативные службы, говорится в сообщении. Ожидается прибытие кинологов.

«Сейчас в „ГЭС-2“ проходит эвакуация. Если вы находитесь в здании, пожалуйста, спокойно двигайтесь к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зеленым световым табло. Всего по периметру расположено 32 выхода. Правила поведения собраны в карточках. В ближайшее время мы сообщим о режиме работы», — сообщают в телеграм-канале Дома культуры.

«ГЭС-2» — это междисциплинарное пространство и центр современного искусства в центре Москвы. Он открылся в 2021 году в здании бывшей одноименной электростанции на Болотной набережной в Москве. 

Новость дополняется.

