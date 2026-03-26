Ювелирный бренд Vsemu Svet выпустил коллекцию колец-маяков

Ювелирный бренд Vsemu Svet представил дроп колец «Маяк», задуманных как личные талисманы, помогающие вернуться к себе и выстроить внутренний диалог.
По задумке бренда, каждое кольцо становится символической опорой, позволяющей слышать себя и доверять внутреннему компасу.
Коллекция включает три минималистичных кольца в авторском стиле бренда, каждое из которых несет короткое, но важное послание.
«Ты свой маяк» — кольцо напоминает, что главная опора находится внутри нас самих. С его продаж в будущем планируется отчислять процент в благотворительный фонд.
«А что если, да?» — изделие призывает задавать себе важные вопросы, пробовать новое и доверять своему внутреннему компасу.
«Живи сердцем» — напоминание о необходимости дышать полной грудью, чувствовать жизнь во всех ее проявлениях и ценить каждый момент.
Бренд также предлагает персонализировать каждое кольцо, сделав индивидуальную гравировку.