Каждый четвертый россиянин скрывает свои странные гастрономические пристрастия

37% россиян любят необычные вкусы и регулярно тестируют новые сочетания продуктов. Однако 25% предпочитают не рассказывать о своих странных гастрономических пристрастиях. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co, который опросил на своих ресурсах 2057 респондентов. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».
13% россиян признались, что на вкусовые эксперименты их подталкивают трендовые рецепты из соцсетей. 14% заявили, что пробовали экзотические сочетания, но остались недовольны экспериментом. Лишь 36% респондентов не готовы выходить за рамки привычного рациона.
Наиболее популярными среди участников опроса оказались сочетания кислого и сладкого — их выбирают 45% респондентов. Солено-сладкие комбинации, например арбуз с солью или шоколад с беконом, нравятся 18%. Горькое со сладким предпочитают 15%. Остро-сладкие варианты, к примеру мед с халапеньо или мороженое с чили, выбирают 8% респондентов. Еще 3% признаются, что им нравятся продукты, которые обычно не принято сочетать между собой, — например, рыба или соленые огурцы с молоком.
В топ конкретных экзотических сочетаний вошли маринованный арбуз (30%), мед с чесноком или острым перцем (16%), попкорн с кетчупом и чипсы с вареньем (11%), копченая рыба с медом или конфетами (5%), а также шоколад с колбасой (5%).
Отдельно в исследовании говорится об интересе россиян к азиатской кухне, где необычные сочетания — часть гастрономической культуры. В этой категории лидируют комбинации сладких и острых продуктов, например острого мяса с медом или манго с перцем чили, — их выделили 34% опрошенных.
