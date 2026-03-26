Каждый четвертый россиянин скрывает свои странные гастрономические пристрастия

Наиболее популярными среди участников опроса оказались сочетания кислого и сладкого — их выбирают 45% респондентов. Солено-сладкие комбинации, например арбуз с солью или шоколад с беконом, нравятся 18%. Горькое со сладким предпочитают 15%. Остро-сладкие варианты, к примеру мед с халапеньо или мороженое с чили, выбирают 8% респондентов. Еще 3% признаются, что им нравятся продукты, которые обычно не принято сочетать между собой, — например, рыба или соленые огурцы с молоком.