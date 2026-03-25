Дэниел Рэдклифф бросил курить из‑за размышлений о жизни и смерти после рождения сына
Рафаэль Надаль получил докторскую степень
Синоптик: начало апреля в Москве будет прохладным и дождливым
Питер Джексон и Стивен Колберт работают над новым фильмом по «Властелину Колец»
«Яндекс» запустит доставку роботами-курьерами еще в пяти городах России
В фильме про бывшего гитариста Red Hot Chili Peppers использовали ИИ для воссоздания его голоса
Премьеру «Джуманджи-3» отложили на 25 декабря
Россияне назвали желаемый уровень дохода — 180 тысяч рублей
Япония возглавила рейтинг самых вежливых стран
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт в новом трейлере «Давления»
Новые сезоны сериала по «Гарри Поттеру» не планируют выпускать каждый год
Роспотребнадзор запретит курьерам хранить личные вещи в сумке для доставки
«Афиша» провела в Петербурге акцию с «цветущими» постерами ко Дню театра
В Москве двое соседей подрались из‑за спора о переходе домового чата в мессенджер Мах
Акива Шаффер снимет для Disney фильм о злых сестрах Золушки
ИИ считает фамилию писателя Драгунского и слово «героиня» в книгах пропагандой наркотиков
Ваня Дмитриенко расскажет о новых технологиях «Сбера»
Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
В Лондоне белка с вейпом в лапах попала на камеру
В этом году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние 8 лет
«Буратино» выйдет в «цифре» 27 марта
В России впервые снимут фильм на борту лайнера во время его плавания
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен в вырезанной сцене из «На помощь!» Сэма Рейми
ФАС до конца 2026 года не будет привлекать к ответственности за рекламу в Telegram и YouTube
В «Макдоналдсе» появятся «Хэппи Милы» с героинями «Кей-поп-охотниц на демонов»
«2ГИС» запустил навигатор, который избегает сложных развязок и перекрестков
Режиссер Владимир Котт поставит фильм «Гулливер среди лилипутов»
НАСА намерено построить базу на Луне

11% рекрутеров отказывали соискателям в работе из‑за татуировок

В 2026 году 11% рекрутеров не брали на работу кандидатов, если у них были татуировки, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. 

В 2025 году этот показатель составлял 4%. Доля компаний, никогда не отказывавших из-за татуировок, снизилась с 92 до 86%. Рост числа отказов объясняется изменением баланса спроса и предложения на рынке труда, а не появлением «более строгих требований к внешнему виду кандидатов», отмечает Superjob.

Отказ получали желающие устроиться на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, эйчаров, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестер и руководителей. В Superjob отметили, что наличие татуировок не может быть юридическим основанием для отказа в работе. Однако в некоторых сферах применяются негласные стандарты по этому вопросу.

Недавно мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей и попал в Книгу рекордов Гиннесса. 38-летний американец рассказал, что идея появилась еще в подростковом возрасте, когда родители запретили мужчине делать тату. Тот не послушал их и сначала попросил друзей оставить подписи на его спине. 

