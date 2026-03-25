11% рекрутеров отказывали соискателям в работе из‑за татуировок

В 2026 году 11% рекрутеров не брали на работу кандидатов, если у них были татуировки, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.



В 2025 году этот показатель составлял 4%. Доля компаний, никогда не отказывавших из-за татуировок, снизилась с 92 до 86%. Рост числа отказов объясняется изменением баланса спроса и предложения на рынке труда, а не появлением «более строгих требований к внешнему виду кандидатов», отмечает Superjob.



Отказ получали желающие устроиться на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, эйчаров, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестер и руководителей. В Superjob отметили, что наличие татуировок не может быть юридическим основанием для отказа в работе. Однако в некоторых сферах применяются негласные стандарты по этому вопросу.



Недавно мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей и попал в Книгу рекордов Гиннесса. 38-летний американец рассказал, что идея появилась еще в подростковом возрасте, когда родители запретили мужчине делать тату. Тот не послушал их и сначала попросил друзей оставить подписи на его спине.