Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: MF Yapım

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест турецкой актрисы Ханде Эрчел и ее бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи. Актриса проходит по делу о наркотиках, сообщает газета Sabah.

В соцсетях Ханде сообщила, что уже месяц находится за границей из-за учебы, но вернется в Турцию для дачи показаний. «Я человек, который любит свою страну, доверяет своему государству и турецкому правосудию. Верю, что ситуация прояснится в кратчайшие сроки», — написала Ханде.

Помимо актрисы, ордера на арест выданы на имена еще 15 человек, 14 из них задержаны. В Турции последние несколько месяцев проводятся крупные антинаркотические операции. Ранее были задержали больше 10 подозреваемых, в числе которых актер Догукан Гюнгер — исполнитель одной из главных ролей в сериале «Клюквенный щербет». 9 февраля стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek, где, по данным полиции, проводились вечеринки, на которых представители местной элиты употребляли наркотики.

Ханде Эрчел известна по роли Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь». В ноябре 2025 года она посетила Москву, чтобы представить фильм «Два мира, одно желание».

