В Лондоне белка с вейпом в лапах попала на камеру

Афиша Daily
Фото: @carly.dane

В лондонском парке удалось заснять белку c вейпом, сообщает The Telegraph.

На кадрах видно, как она сидит на деревянном заборе в Брикстоне и держит в руках электронную сигарету. Крейг Шаттлворт, эксперт по белкам из Бангорского университета, сказал, что животное, вероятно, привлек фруктовый вкус устройства. «В прежние времена вы могли бы увидеть множество выброшенных сигаретных окурков, но я не помню, чтобы белки бегали с ними. Было бы разумно предположить, что вейп будет более привлекательным, чем обычный табачный продукт, не имеющий фруктового вкуса», — добавил Шаттлворт. 

«Употребление вейпа не входит в их естественный рацион. Эти компоненты не встречаются в природе. Они могут грызть их и потреблять часть микропластика», — сказал он.

 

Видео: из соцсетей

В Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения заявили, что видео напоминает об «опасности, которую представляет выброшенный мусор для нашей дикой природы». В организации призвали ответственно относиться к утилизации мусора.

Ранее в соцсетях уже распространялись видео белок, держащих в лапах электронные табачные устройства. Они были сняты в США и в Австралии.

Видео: из соцсетей
