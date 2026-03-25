Ваня Дмитриенко расскажет о новых технологиях «Сбера»

«Сбер» объявил о коллаборации с певцом и актером Ваней Дмитриенко. 20-летний артист будет простым языком объяснять людям разного возраста, как работают новые технологии и продукты компании.
Дмитриенко расскажет об «Оплате улыбкой», технологии оплаты «Вжух» (с ее помощью можно платить айфоном), ИИ-помощнике «ГигаЧат», подписке «СберПрайм» и спецпредложениях для молодых предпринимателей от «ИЗЗЗИ Бизнес».
Одним из первых совместных проектов «Сбера» с певцом станет лимитированная серия банковских карт. Дмитриенко примет участие в разработке дизайна и напишет для них вдохновляющие цитаты. «Карты с цитатами — первый шаг, маленькие напоминания о важном, которые всегда будут под рукой. Но дальше будет интереснее. Я надеюсь, что вместе мы сможем показать, как современные сервисы могут быть человечными и искренними, как хорошая песня», — делится исполнитель.
Ранее «Сбер» уже сотрудничал с другими артистами и лидерами мнений: рэпером Toxi$, стримером Сашей Парадеевичем, бьюти-блогером Лизой Барашек и актрисой Полиной Денисовой.