«2ГИС» запустил навигатор, который избегает сложных развязок и перекрестков

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Геосервис «2ГИС» запустил «Легкий маршрут» — режим навигатора, предназначенный для начинающих водителей и всех, кто предпочитает избегать сложных маневров на дороге.

Система сводит к минимуму повороты налево, развороты, кольцевые развязки, скоростные и многополосные трассы. В итоге дорога становится проще и предсказуемее — это особенно важно для новичков.

© «2ГИС»

«За рулем важно чувствовать уверенность и спокойствие — будь то первые поездки после получения прав, движение по незнакомым улицам, освоение новой машины или усталость после долгого дня. В такие моменты особенно важно, чтобы дорога была понятной и комфортной, без сложных маневров и напряженных перекрестков», — говорит менеджер продукта «Транспорт» в  «2ГИС» Дэнни Лемус Каррилес.

Режим «Легкий маршрут» уже доступен в мобильном приложении «2ГИС» на iOS и Android. Функция отображается на экране перед началом поездки. Ее можно отключить в настройках.

Ранее «2ГИС» запустил другой персонализированный режим — «Маршрут как обычно». Сервис запоминает, какими дорогами пользователь ездит чаще всего, и предлагает привычный путь, даже если он не самый быстрый.

