Джейн Фонда выступит продюсером документального фильма «Укради эту историю, пожалуйста»

Американская актриса Джейн Фонда выступит исполнительным продюсером документального фильма «Укради эту историю, пожалуйста». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину сняли режиссеры Карл Дил и Тиа Лессин. Она рассказала о политической журналистке Эми Гудман, которая была ветераном расследовательской журналистики и ведущей шоу «Демократия сегодня!».
Исполнительными продюсерами проекта выступили, помимо Фонды, Росарио Доусон, Том Морелло из группы Rage Against the Machine и номинантка на «Оскар» Джули Коэн. Над фильмом также работали Доминик Браво, Билл Хейни, Джонатан Логан, Стив Силберстайн и Тони Табацник.
«„Укради эту историю, пожалуйста!“ — это мощный фильм об отважной и блистательной Эми Гудман, рассказчице правды, которая ворвется в ваше сердце и вдохновит вас. Пока каждый день приносит все усиливающиеся атаки на свободу слова и медиа, этот захватывающий фильм напоминает, что молчание — это соучастие. Каждый должен его увидеть», — заявила Фонда.
Ранее стало известно, что Джейн Фонда исполнит главную роль в экранизации «Корреспондента» Вирджинии Эванс. Актриса сыграет остроумную и бескомпромиссную юристку на пенсии, в жизни которой всплывает письмо из прошлого.