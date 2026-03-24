Джейн Фонда выступит продюсером документального фильма «Укради эту историю, пожалуйста»

Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Американская актриса Джейн Фонда выступит исполнительным продюсером документального фильма «Укради эту историю, пожалуйста». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину сняли режиссеры Карл Дил и Тиа Лессин. Она рассказала о политической журналистке Эми Гудман, которая была ветераном расследовательской журналистики и ведущей шоу «Демократия сегодня!».

Исполнительными продюсерами проекта выступили, помимо Фонды, Росарио Доусон, Том Морелло из группы Rage Against the Machine и номинантка на «Оскар» Джули Коэн. Над фильмом также работали Доминик Браво, Билл Хейни, Джонатан Логан, Стив Силберстайн и Тони Табацник.

«„Укради эту историю, пожалуйста!“ — это мощный фильм об отважной и блистательной Эми Гудман, рассказчице правды, которая ворвется в ваше сердце и вдохновит вас. Пока каждый день приносит все усиливающиеся атаки на свободу слова и медиа, этот захватывающий фильм напоминает, что молчание — это соучастие. Каждый должен его увидеть», — заявила Фонда.

Ранее стало известно, что Джейн Фонда исполнит главную роль в экранизации «Корреспондента» Вирджинии Эванс. Актриса сыграет остроумную и бескомпромиссную юристку на пенсии, в жизни которой всплывает письмо из прошлого.

