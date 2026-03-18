Джейн Фонда сыграет главную роль в экранизации «Корреспондента»

Американская актриса Джейн Фонда сыграет главную роль в экранизации романа «Корреспондент» Вирджинии Эванс. Об этом сообщил Variety.
Фильм выпустит студия Lionsgate. За право на релиз проекта претендовали сразу семь студий. Сценаристом ленты выступит Кэт Васко. Она станет также исполнительным продюсером экранизации вместе с Эванс.
Фонда сыграет Сибил ван Антверпен — «остроумную, бескомпромиссную юристку на пенсии, которая долгое время использовала письма, чтобы навести порядок в сложном мире». Она писала друзьям, семье, литературным кумирам и одному неуловимому адресату, послания которому так и не были отправлены.
Однажды в жизни Сибил всплывает письмо из ее прошлого. Тогда героине приходится столкнуться с давно похороненной главой своей истории, в которой значимое место занимает горе, сожелания и неутешимое чувство вины.
Фонда выступит продюсером киноадаптации бестселлера New York Times вместе с Тоддом Либерманом из продакшн-компании Hidden Pictures. Он ранее разработал другую успешную экранизацию — книги «Горничная».
«Эта книга — феномен. Быть приглашенным к участию вместе с легендарной Джейн Фондой, моими партнерами из Lionsgate и Кэт — это невероятная честь, и мы все с нетерпением ждем, когда зрители фильма испытают то же катарсис, который уже испытали многие читатели книги», — поделился Либерман.