Новый сериал Ричарда Гадда «Получеловек» выйдет на HBO Max в апреле

Фото: HBO

Стала известна дата релиза сериала «Получеловек» — нового проекта автора «Олененка» Ричарда Гадда. Шоу выпустят 23 апреля на HBO Max, сообщил The Hollywood Reporter.

В проекте будет шесть эпизодов. В них расскажут о двух братьях — Найле и Рубене. Их сыграли в сериале Гадд и Джейми Белл («Рокетмен»). По сюжету они не кровные родственники, но самые близкие друг другу люди.

«Один — свирепый и преданный. Другой — кроткий и мягкий. Неразлучные с юности. Их свели друг с другом смерть и обстоятельства, и все, что у них есть сегодня, — они сами», — говорится в синопсисе шоу.

Спустя три десятилетия Рубен появляется на свадьбе Найла — и все кажется другим. Рубен нервничает, ведет себя необычно. Вскоре происходит взрыв насилия, который отбрасывает нас к прошлому героев.

По словам создателей проекта, он «исследует братство, насилие и невероятную хрупкость мужских отношений». Гадд выступил автором, сценаристом и продюсером сериала.

В актерский состав вошли Митчелл Робертсон, Стюарт Кэмпбелл, Нив МакИнтош, Марианна МакАйвор. Софи Гардинер и Анна О’Мэлли выступили исполнительными продюсерами «Получеловека» вместе с Гейнор Холмс и Гэвином Смитом. Режиссерами стали Александра Бродски и Эшреф Рейбрук.

