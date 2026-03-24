Селин Дион осенью даст серию концертов в Париже

Селин Дион анонсировала серию концертов в Париже спустя два года после объявления о редком неврологическом заболевании.
Выступления пройдут с сентября по октябрь 2026 года на стадионе Paris La Défense Arena, вмещающем 40 тыс. зрителей. Анонс концертов появился после таинственной рекламной кампании — на улицах Парижа появились 250 постеров с названиями знаменитых песен артистки.
Выступления должны были состояться еще в 2020 году в рамках мирового тура Courage, но были отложены из-за пандемии, а затем — из-за проблем со здоровьем певицы. В 2022 году Дион сообщила о диагнозе «синдром мышечной скованности», который долгое время мешал ей передвигаться и петь.
Ожидается, что в концертную программу войдут как новые аранжировки классических хитов, так и, возможно, неизданный материал.