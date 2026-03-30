В 72 регионах России пройдет фестиваль #ЛюдиКакЛюди в поддержку людей с РАС

С 29 марта по 5 апреля в Москве и 72 регионах России пройдет инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди в поддержку людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Событие приурочено ко Всемирному дню информирования об аутизме 2 апреля.
Московская программа охватит сразу несколько площадок. 29 марта в Российской государственной детской библиотеке пройдет семейный день с мастер-классами и консультациями. 2 апреля в Московском центре качества образования состоится деловая программа, посвященная вопросам образования и межведомственного взаимодействия.
3 апреля в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая пройдет театральный день. Параллельно с ним в онлайн-формате состоится марафон «Путь спортсмена», посвященный интеграции в спортивную среду.
Центральным событием станет программа 5 апреля в музее-заповеднике «Царицыно». Гостей ждут инклюзивные концерты, иммерсивный квест и мини-турнир по настольному футболу с игроками Медийной футбольной лиги. Вход свободный.
Фестиваль #ЛюдиКакЛюди проводится с 2017 года и объединяет государственные и некоммерческие организации. В 2025 году событие охватило 721 площадку в 69 регионах, а мероприятия в Москве посетили более 6000 человек.