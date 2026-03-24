Группа собак спаслась от торговцев собачьим мясом и преодолела 17 километров, чтобы вернуться домой

В Китае семь собак сбежали от похитителей и вместе вернулись домой. Об этом сообщает South China Morning Post.
16 марта житель Чанчуня снял на видео, как семь собак идут вдоль оживленной трассы. Среди них были немецкая овчарка, корги, золотистые ретриверы, лабрадоры и пекинесы. На записи видно, как собаки держатся вместе: они окружают раненую овчарку, а корги, который идет впереди, постоянно оглядывается, чтобы никто не отстал.
«Они были похожи на маленьких братьев, попавших в беду, и двигались как одно целое — совсем не так, как бездомные собаки», ― поделился очевидец. Он несколько раз пытался отвести собак в безопасное место, но те не реагировали на его зов.
Местные волонтеры выяснили, что раньше собаки были из одной деревни и обычно свободно гуляли вместе. Один из зоозащитников сказал, что собак украли люди, работавшие на лавку с собачьим мясом. Он предположил, что животные могли сбежать из грузовика (хотя момент побега никто не видел). Чтобы помочь собакам вернуться домой, местный приют направил несколько волонтеров и дрон.
19 марта все семь собак вернулись к своим хозяевам. От места, где их впервые заметили, до их родной деревни ― 17 километров. Владельцы животных были рады их возвращению. Хозяйка корги с гордостью отметила, что ее питомец всегда отличался сообразительностью и умением находить дорогу домой.
История растрогала пользователей соцсетей: ролики о путешествии животных набрали более 230 млн просмотров. Некоторые комментаторы призвали ужесточить законы о защите животных.
Сейчас китайское законодательство прямо не возбраняет есть собачье мясо, хотя в 2020 году два города материкового Китая ― Шэньчжэнь и Чжухай ― запретили употреблять в пищу мясо кошек и собак.